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В Telegram распространяют фейки о коронавирусе в Украине - Скалецкая

В Telegram распространяют фейки о коронавирусе в Украине - Скалецкая - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)
27.02.2020, 20:17

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая опровергла информацию, которую начали распространять некоторые Telegram-каналы, о якобы подтвержденных случаях коронавируса

Информация о якобы подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19 в Украине, которую сегодня распространяли некоторые Telegram-каналы, не соответствует действительности. Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заражения коронавирусом, заявила она.

По словам Скалецкой, Украина получила от Всемирной организации здравоохранения тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов.

Министр сообщила, что фейковая информация распространялась в соцсетях, в частности, в поддельном Telegram-канале национального информагентства Укринформ. Там уже объяснили, как отличить фейковый аккаунт от настоящего.

"Поэтому сохраняйте спокойствие, мойте руки, выполняйте рекомендации ВОЗ и не тратьте времени на информационные свалки", - написала Скалецкая.

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Ребрина Вадим
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