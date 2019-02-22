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22.02.2019, 22:48

Если Трамп помилует: для Манафорта подготовили новые обвинения

Если Трамп помилует: для Манафорта подготовили новые обвинения - Фото
Пол Манафорт (фото - EPA)

О новых обвинениях для Манафорта позаботился прокурор штата Нью-Йорк

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Окружной прокурор штата Нью-Йорк готовит обвинения от власти этого штата против Пола Манафорта, бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа, на случай, если президент США помилует его по обвинению федерального уровня. Об этом сообщает Голос Америки.

69-летний Манафорт может провести за решеткой остаток жизни за нарушения, связанные с его работой международным консультантом и лоббистом. 8 марта в федеральном суде штата Вирджиния ему будет объявлен приговор. Манафорту грозит до 24 лет заключения и штраф в $24 млн. 13-го марта приговор Манафорту объявят в суде в Вашингтоне, где рассматривались другие обвинения против него.

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Манафорт один из первых людей из ближайшего окружения Трампа против кого были выдвинуты обвинения в результате работы специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы в США в 2016 году. Критики Мюллера отмечают, что обвинения против Манафорта прямо не связаны с собственно сферой полномочий следствия по российскому вмешательства и озвучивают другие замечания. Трамп многократно называл следствие Мюллера предвзятым, призванным дискредитировать победу Трампа на выборах в США.

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Теги: пол манафорт, Роберт Мюллер﻿, помилование, дональд трамп
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