Эстония получила ПЗРК малой дальности Piorun. Они уже применяются ВСУ

Опыт ВСУ в применении Piorun обязательно будет учтен при подготовке эстонских подразделений, сказал командир подразделения ПВО Эстонии

Вариант ПЗРК Piorun для армии Норвегии (Фото - Wikipedia)

Вооруженные силы Эстонии получили польские ЗРК малой дальности Piorun. Эти комплексы хорошо показали себя в ходе боевых действий против вторжения России в Украину, пишет ERR.ee.

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Как сообщается, организацией поставок ПЗРК занимался Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK), а стоимость контракта на их приобретение составила 103 млн евро.

Рамочное соглашение между RKIK и польской оборонной компанией Mesko было подписано осенью 2022 года, поставки ПЗРК в Эстонию начались в конце 2023 года.

"В Украине эти ракеты доказали свою эффективность при уничтожении большинства средств воздушного нападения. Принципы их применения украинскими военными обязательно будут учтены при подготовке эстонских подразделений", – заявил командир подразделения ПВО Эстонской дивизии подполковник Танель Лелов.

Комплекс будет состоять на вооружении отдельного подразделения Сил обороны Эстонии.

СПРАВКА Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, которая предназначена для сбивания низколетящих воздушных целей. Запущен в производство в 2019 году. Дальность стрельбы – 400-6500 м, высота полета поражаемых целей – 10-4000 м, их скорость – от 320 м/с вдогонку до 400 м/с навстречу. Калибр – 72 мм, длина – 1,6 м, масса в боевом положении – 16,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с. В старославянской мифологии Перун – бог грома и молнии. ПЗРК Piorun зачастую переводят как "Молния". Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, которая предназначена для сбивания низколетящих воздушных целей. Запущен в производство в 2019 году. Дальность стрельбы – 400-6500 м, высота полета поражаемых целей – 10-4000 м, их скорость – от 320 м/с вдогонку до 400 м/с навстречу. Калибр – 72 мм, длина – 1,6 м, масса в боевом положении – 16,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с. В старославянской мифологии Перун – бог грома и молнии. ПЗРК Piorun зачастую переводят как "Молния".

2 февраля 2022 года Польша одобрила поставку для Вооруженных Сил Украины современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun.

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