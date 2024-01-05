Эстония получила ПЗРК малой дальности Piorun. Они уже применяются ВСУ
Вооруженные силы Эстонии получили польские ЗРК малой дальности Piorun. Эти комплексы хорошо показали себя в ходе боевых действий против вторжения России в Украину, пишет ERR.ee.
Как сообщается, организацией поставок ПЗРК занимался Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK), а стоимость контракта на их приобретение составила 103 млн евро.
Рамочное соглашение между RKIK и польской оборонной компанией Mesko было подписано осенью 2022 года, поставки ПЗРК в Эстонию начались в конце 2023 года.
"В Украине эти ракеты доказали свою эффективность при уничтожении большинства средств воздушного нападения. Принципы их применения украинскими военными обязательно будут учтены при подготовке эстонских подразделений", – заявил командир подразделения ПВО Эстонской дивизии подполковник Танель Лелов.
Комплекс будет состоять на вооружении отдельного подразделения Сил обороны Эстонии.
- 2 февраля 2022 года Польша одобрила поставку для Вооруженных Сил Украины современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun.
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