Естонія отримала ПЗРК малої дальності Piorun. Вони вже застосовуються ЗСУ
Збройні сили Естонії отримали польські ЗРК малої дальності Piorun. Ці комплекси добре показали себе у ході бойових дій проти вторгнення Росії до України, пише ERR.ee.
Як повідомляється, організацією постачання ПЗРК займався Державний центр оборонних інвестицій Естонії (RKIK), а вартість контракту на їх придбання склала 103 млн євро.
Рамкова угода між RKIK та польською оборонною компанією Mesko була підписана восени 2022 року, постачання ПЗРК до Естонії розпочалося наприкінці 2023 року.
"В Україні ці ракети довели свою ефективність під час знищення більшості засобів повітряного нападу. Принципи їх застосування українськими військовими обов'язково будуть враховані під час підготовки естонських підрозділів", – заявив командир підрозділу ППО Естонської дивізії підполковник Танель Лелов.
Комплекс складатиметься на озброєнні окремого підрозділу Сил оборони Естонії.
- 2 лютого 2022 року Польща схвалила постачання для Збройних Сил України сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun.
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