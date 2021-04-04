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"Это была не я". Женщина-капитан заявила о непричастности к пробке в Суэцком канале

04.04.2021, 14:45
Марва Эль Селигдар (скриншот с видео)

Первая женщина-капитан Египта Марва Эль Селигдар опровергла слухи, гулявшие по СМИ и соцсетям, что за штурвалом контейнеровоза Ever Given в тот злополучный день блокировки Суэцкого канала была именно она. По ее словам, она в то время находилась за сотни миль от канала в Александрии, пишет BBC.

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Эль Селигдар рассказала, что эти слухи обрушились на нее совершенно неожиданно. "Я была просто шокирована", – призналась женщина.

Она подчеркнула, что не могла управлять Ever Given, так как в тот период работала первым помощником капитана, командующего кораблем Aida IV и они находились в Александрии.

Первоисточником слухов, предположительно, стало местное издание Arab News, которое опубликовало снимки с экрана, снабдив их фальшивыми новостными заголовками. Сами кадры при этом, скорее всего, были взяты из статьи о Марве как о первой египтянке, ставшей капитаном судна. 

Как призналась героиня сплетен, она понятия не имеет, с чего началось распространение слухов и какова их причина. "Возможно меня преследовали потому, что я успешная женщина в своей сфере, или потому, что я гражданка Египта, не знаю", – заметила она. 

По словам Марвы, она неоднократно сталкивалась с сексизмом, даже во время учебы – на борту обычно присутствовали только пожилые мужчины с разным менталитетом, поэтому найти единомышленников было сложно.

  • 23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (водоизмещение 220 000 т, длина 400 м, владелец судоходной линии – Evergreen, судно принадлежит японской компании Shohei Kisen) – один из крупнейших контейнеровозов мира.
  • Движение по каналу оказалось заблокированным, в пробке застряли более 300 судов. 
  • 29 марта судно сняли с мели и движение в канале понемногу начало восстанавливаться.

Читайте также: Самая дорогая пробка в истории: 6 грустных цифр после 6 дней простоя Ever Given в Суэце

Дарья Мостовая
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капитан Суэцкий канал Ever Given марва эль селигдар
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