"Это хаос, будем отключать микрофоны". В США изменят правила дебатов Трампа и Байдена

Комиссия по дебатам решила внести изменения в уже существующие правила, что оппоненты не перебивали друг друга

Комиссия по президентским дебатам США объявила, что вторые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом будут проходить по измененным правилам. В частности, во время двухминутного выступления каждого кандидата микрофон у его оппонента будет отключен, передает CNN.

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Решение было принято 19 октября на заседании комиссии. Было решено, что изменения необходимы, поскольку первые президентские дебаты Трампа и Байдена "превратились в хаос", когда президент США перебивал своего оппонента – всего 71 раз.

На следующих дебатах у обоих кандидатов будет шесть раундов дебатов по 15 минут, по две из которых в начале раунда будет отводиться на непрерывное выступление каждого. Во время таких выступлений говорить будет только кто-то один, микрофон второго будет отключен.

Сам Трамп решением остался недоволен. Он сказал, что все равно будет участвовать в дебатах, но считает это очень несправедливым.

30 сентября в США состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом – они прошли без рукопожатий и с оскорблениями.

8 октября Трамп отказался участвовать в виртуальных дебатах. Формат онлайн предложили после того, как стало известно, что президент США заболел коронавирусом.

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Дарья Мостовая

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