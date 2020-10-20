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"Это хаос, будем отключать микрофоны". В США изменят правила дебатов Трампа и Байдена

20.10.2020, 10:11
Дональд Трамп и Джозеф Байден (Коллаж - Дмитрий Шелестинский - LIGA.net)

Комиссия по дебатам решила внести изменения в уже существующие правила, что оппоненты не перебивали друг друга

Комиссия по президентским дебатам США объявила, что вторые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом будут проходить по измененным правилам. В частности, во время двухминутного выступления каждого кандидата микрофон у его оппонента будет отключен, передает CNN.

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Решение было принято 19 октября на заседании комиссии. Было решено, что изменения необходимы, поскольку первые президентские дебаты Трампа и Байдена "превратились в хаос", когда президент США перебивал своего оппонента – всего 71 раз.

На следующих дебатах у обоих кандидатов будет шесть раундов дебатов по 15 минут, по две из которых в начале раунда будет отводиться на непрерывное выступление каждого. Во время таких выступлений говорить будет только кто-то один, микрофон второго будет отключен.

Сам Трамп решением остался недоволен. Он сказал, что все равно будет участвовать в дебатах, но считает это очень несправедливым.

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Дарья Мостовая
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