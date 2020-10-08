"Не собираюсь тратить время". Трамп отказался участвовать в виртуальных дебатах с Байденом
Комиссия по дебатам решила проводить их виртуально, в штабе президента США заявили, что так пытаются защитить кандидата от демократов
Президент США Дональд Трамп отказался от участия во втором туре дебатов 15 октября из-за того, что они будут виртуальными. Об этом сообщает Fox News.
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Комиссия по дебатам заявила, что участники будут находиться в разных местах с целью защиты их здоровья.
Через несколько минут после этого Трамп в интервью Fox Business заявил, что виртуальные дебаты для него неприемлемы.
"Я не собираюсь тратить время на виртуальные дебаты", – заявил он. По его словам, смешно дебатировать, сидя за компьютером. Он выразил уверенность, что таким образом пытаются защитить кандидата от демократов Джо Байдена. Трамп уверен, что победил его в первом туре дебатов.
Руководитель кампании Трампа Билл Степьен также заявил, что отменой личных дебатов в одностороннем порядке комиссия пытается защитить Байдена. По его словам, Трамп перед дебатами опубликует несколько отрицательных тестов на коронавирус, и никакой угрозы здоровью участников нет.
В штабе кампании Байдена, напротив, заявили, что Байден с нетерпением ждет дебатов.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
- 2 октября 2020-го Трамп сообщил, что заразился коронавирусом.
- 5 октября, спустя всего три дня лечения, Трамп улетел из госпиталя и зашел в Белый дом без маски.
- Опрос CNN после первого тура дебатов дал Байдену преимущество в 15%.
- По опросу Fox News, за месяц преимущество Байдена над Трампом выросло с 5% до 10%.
- По усредненному рейтингу на агрегаторе американских опросов Fivethirtyeight.com Байден опережает Трампа на 9,6%.
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