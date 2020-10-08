UA

Выборы в США. За месяц отрыв Байдена от Трампа увеличился вдвое – опрос Fox News

08.10.2020, 12:55
Выборы в США. За месяц отрыв Байдена от Трампа увеличился вдвое – опрос Fox News - Фото
Джо Байден (Фото: Etienne Laurent/EPA)

Кандидат от демократов значительно опережает президента США среди тех, кого беспокоит эпидемия коронавируса

С сентября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вдвое увеличил отрыв от президента Дональда Трампа. Об этом говорят данные опроса, проведенного Fox News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За Байдена готовы голосовать 53% опрошенных (в сентябре – 51%), за Трампа – 43% (в сентябре – 46%). За месяц разрыв увеличился с 5% до 10%.

Два основных фактора, которые опрошенные назвали как определяющие их выбор кандидата, – эпидемия коронавируса и экономика. Среди тех, кого больше всего беспокоит COVID-19, Байден опережает Трампа на 39%. В то же время Трамп опережает Байдена на 12% среди тех, кого больше беспокоит экономика.

Байден лидирует среди женщин (+19%), особенно в пригородах (+25%), латиноамериканцев (+43%) и среди избирателей моложе 35 лет (+43%).

Трампа предпочитают белые (+9%), белые женщины без образования в колледже (+10%), белые католики (+11%), сельские жители (+13%) и белые мужчины без образования в колледже (+19%).

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Читайте также: "Ты заткнешься, мужик?" Первые дебаты Трампа и Байдена: оскорбления, упреки и хаос

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
выборы в США дональд трамп джо байден Fox News

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Руслана Писанка: Дублювання українською важливе не тільки для глядачів, але й для акторів

Партнер проекта – sweet.tvРуслана Писанка: Дублювання українською важливе не тільки для глядачів, але й для акторів
 