Выборы в США. За месяц отрыв Байдена от Трампа увеличился вдвое – опрос Fox News

Кандидат от демократов значительно опережает президента США среди тех, кого беспокоит эпидемия коронавируса

С сентября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вдвое увеличил отрыв от президента Дональда Трампа. Об этом говорят данные опроса, проведенного Fox News.

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За Байдена готовы голосовать 53% опрошенных (в сентябре – 51%), за Трампа – 43% (в сентябре – 46%). За месяц разрыв увеличился с 5% до 10%.

Два основных фактора, которые опрошенные назвали как определяющие их выбор кандидата, – эпидемия коронавируса и экономика. Среди тех, кого больше всего беспокоит COVID-19, Байден опережает Трампа на 39%. В то же время Трамп опережает Байдена на 12% среди тех, кого больше беспокоит экономика.

Байден лидирует среди женщин (+19%), особенно в пригородах (+25%), латиноамериканцев (+43%) и среди избирателей моложе 35 лет (+43%).

Трампа предпочитают белые (+9%), белые женщины без образования в колледже (+10%), белые католики (+11%), сельские жители (+13%) и белые мужчины без образования в колледже (+19%).

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

По опросу Reuters/Ipsos в конце сентября – начале октября Байден опережал Трампа на 10%.

Математическая модель журнала The Economist предсказывает победу Байдена с вероятностью 85%.

Опрос CNN в начале октября дал Байдену преимущество в 15%.

По усредненному рейтингу на агрегаторе американских опросов Fivethirtyeight.com Байден опережает Трампа на 9,5%.

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Денис Юдин

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