Выборы в США. Отрыв Байдена от Трампа увеличился после первых дебатов – CNN

В многих "колеблющихся штатах", которые определят исход выборов, кандидат от демократов опережает президента США, но меньше, чем по стране в целом

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден увеличил отрыв от действующего президента Дональда Трампа после прошедших между ними дебатов. Такие данные получены в ходе проведенного в начале октября опроса CNN.

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Среди избирателей, намеренных голосовать, Байдена готовы поддержать 57%, Трампа – 41%; среди зарегистрированных избирателей Байдена поддерживают 56%, Трампа – так же 41%.

В конце августа разрыв между претендентами был ощутимо меньше: тогда среди зарегистрированных избирателей Байдена поддерживали 51%, Трампа – 43%.

В то же время CNN отмечает, что исход голосования будет решаться коллегией выборщиков, и он зависит от результатов в "колеблющихся штатах". Во нескольких из них Байден также опережает Трампа, но его отрыв значительно меньше.

Избиратели поддерживают Байдена во многих вопросах, которые считают важными для исхода выборов:

– вспышка коронавируса: 59% за подход Байдена, 38% за Трампа;

– здравоохранение: 59% за Байдена, 39% за Трампа;

– расовое неравенство: 62% за Байдена, 36% за Трампа;

– номинация судьи Верховного суда: 57% за Байдена, 41% за Трампа;

– борьба с преступностью: 55% за Байдена, 43% за Трампа.

Почти равна поддержка кандидатов в экономических вопросах: 50% считают, что лучше справится Байден, 48% – Трамп.

Значительно увеличилась поддержка Байдена среди женщин: если в сентябре 57% поддерживали Байдена, а 37% – Трампа, то сейчас 66% за Байдена, 32% за Трампа.

Опрос проведен исследовательской компанией SSRS 1-4 октября среди 1205 граждан США.

По опросу Reuters/Ipsos в конце сентября – начале октября Байден опережал Трампа на 10%.

Математическая модель журнала The Economist предсказывает победу Байдена с вероятностью 85%.

По усредненному рейтингу на агрегаторе американских опросов Fivethirtyeight.com Байден опережает Трампа на 8,2%.

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Денис Юдин

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