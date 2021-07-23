"Это только начало". США ввели санкции против силовиков Кубы из-за протестов

США ввели санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры и членов кубинского элитного подразделения спецназа Boinas Negras (черные береты). Президент США Джо Байден сказал, что это только начало, сообщает The New York Times.

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Санкции введены по акту Магнитского, который позволяет США замораживать активы или имущество людей из санкционного списка на своей территории.

В Минфине США заявили, что Миера "сыграл важную роль в подавлении продолжающихся протестов на Кубе", а члены Boinas Negras будут наказаны за самую масштабную за последние годы волну арестов.

"Кубинский народ имеет такое же право на свободу выражения мнений и мирных собраний, как и все люди… Это только начало – США будут продолжать применять санкции против лиц, ответственных за угнетение кубинского народа", – сказал Байден.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал новые санкции США "необоснованными и клеветническими".

"Скорее, США должны применять к себе Глобальный акт Магнитского о систематических репрессиях и жестокости полиции, унесшей жизни 1021 человека в 2020 году", – ответил обвинением в адрес Вашингтона Родригес.

11 июля 2021 года тысячи кубинцев вышли на улицы по всей стране против экономического, продовольственного, социального кризиса и кризиса в здравоохранении. Это крупнейшие антиправительственные протесты на острове за последние десятилетия.

Активисты утверждали, что власти используют "бригады быстрого реагирования" из титушек, и обвиняли правительство в попытке подавить интернет-связь.

14 июля сообщалось, что власть Кубы начала блокировать доступ к соцсетям и мессенджерам.

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Марк Сировой

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