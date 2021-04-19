Кастро ушли в историю. На Кубе назвали нового лидера коммунистов – Мигель Диас-Канель

Сегодня, 19 апреля, коммунистическая партия Кубы объявила, что Мигель Диас-Канель сменит Рауля Кастро на посту первого секретаря партии. Об этом сообщает BBC.

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Диас-Канель три года назад заменил Кастро на посту президента Кубы, а теперь получил и более влиятельный пост – лидера партии.

Как отмечается, впервые после кубинской революции 1959 года островом будет управлять человек, фамилия которого не Кастро.

89-летний Рауль Кастро занимал пост первого секретаря компартии с 2011 года – с тех пор как эту должность оставил его старший брат Фидель Кастро, правивший Кубой после революции 1959 года, в результате которой был свергнут генерал Фульхенсио Батиста.

60-летний Диас-Канель почти на 30 лет моложе своего предшественника.

Как президент Диас-Канель показал себя лояльным к модели государственного социализма Кастро на Кубе и допустил лишь очень ограниченное расширение частного сектора. Как ожидается, в политическом курсе страны также не будет внезапных изменений.

Мигель Диас-Канель начал политическую карьеру в 20 лет в качестве члена коммунистической лиги молодежи в Санта-Кларе – городе, где находится мавзолей Че Гевары, который сражался вместе с Кастро в кубинской революции.

В 2009 году Диас-Канель стал министром высшего образования, в 2013-ом – вице-президентом государственного совета, в 2018-ом – президентом Кубы.

Под руководством Диаса-Канеля Куба поддерживает хорошие отношения с Северной Кореей, Китаем, Россией, Боливией и Венесуэлой.

Как отмечается, в прошлом году экономика Кубы сократилась на 11% из-за пандемии COVID-19, а также из-за санкций и более жестких экономических санкций, введенных правительством США при президенте Дональде Трампе.

Диас-Канель приветствовал избрание президента Джо Байдена и сказал, что, по его мнению, при новом лидере США возможны "конструктивные двусторонние отношения с учетом разногласий друг друга".

16 апреля Рауль Кастро подтвердил, что передает руководство кубинской коммунистической партией молодому поколению, которое "полно страсти и антиимпериалистического духа".

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Наталия Медведева

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