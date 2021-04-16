Рауль Кастро уходит с поста руководителя кубинской компартии

Рауль Кастро подтвердил, что передает руководство кубинской коммунистической партией молодому поколению, которое "полно страсти и антиимпериалистического духа". Об этом он сказал на съезде партии, который стартовал в пятницу, сообщает Reuters.

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В своей речи 89-летний Кастро сказал, что он с удовлетворением передал руководство группе сторонников партии, которые имеют многолетний опыт работы.

"Я горячо верю в силу, примерный характер и понимание моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов, стоя на стременах, защищать отечество, революцию и социализм", – сказал Кастро сотням партийных делегатов в конференц-центре в Гаване.

Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, который правил Кубой с 1959 года. Рауль стал руководителем страны в 2008 году, после смерти брата. В октябре 2019 года президентом Кубы был избран Мигель Диас-Канель.

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Вадим Ребрина

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