UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рауль Кастро уходит с поста руководителя кубинской компартии

16.04.2021, 22:37
Рауль Кастро уходит с поста руководителя кубинской компартии - Фото
Рауль Кастро (фото - EPA)

Рауль Кастро подтвердил, что передает руководство кубинской коммунистической партией молодому поколению, которое "полно страсти и антиимпериалистического духа". Об этом он сказал на съезде партии, который стартовал в пятницу, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В своей речи 89-летний Кастро сказал, что он с удовлетворением передал руководство группе сторонников партии, которые имеют многолетний опыт работы.

"Я горячо верю в силу, примерный характер и понимание моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов, стоя на стременах, защищать отечество, революцию и социализм", – сказал Кастро сотням партийных делегатов в конференц-центре в Гаване.

Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, который правил Кубой с 1959 года. Рауль стал руководителем страны в 2008 году, после смерти брата. В октябре 2019 года президентом Кубы был избран Мигель Диас-Канель.

Читайте также: Куба начала прививать сотни тысяч медперсонала и ученых своими вакцинами от COVID-19

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
куба рауль кастро компартия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 