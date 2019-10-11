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Куба впервые избрала президента: кто им стал

Куба впервые избрала президента: кто им стал - Фото
Мигель Диас-Канель (фото - ЕРА)
11.10.2019, 06:32

Ранее Мигель Диас-Канель был председателем Госсовета и Совмина Кубы. Должность президента в стране учреждена по новой конституции.

Президентом Кубы вчера, 10 октября, избран Мигель Диас-Канель. Об этом пишет местный ресурс Cubadebate.

"Национальная ассамблея народной власти (парламент, - ред.) выбрала в этот четверг президентом Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, который вступит в должность на срок до 2023 года", - говорится в сообщении.

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59-летний Диас-Канель, депутат от муниципалитета Санта-Клара, провинция Вилья-Клара, был избран на внеочередной сессии в Гаване среди 17 кандидатов: за него проголосовали 579 депутатов из 605.

Вице-президентом избран 74-летний Сальвадор Вальдес-Меса, депутат от Гуинес, провинция Маябеке. Он также сохранил за собой пост спикера парламента.

Президентом Госсовета стал Эстебан Ласо Эрнандес, а вице-президентом и секретарем - Ана Мария Мари Мачадо и Хомеро Акоста Альварес соответственно. Госсовет после реформы сокращен с 31 до 21 члена: там не осталось непосредственных участников кубинской революции.

Весной 2019 года на Кубе вступила в силу новая конституция: что изменилось.

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