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Ученые выяснили, из-за чего пострадали послы США на Кубе

Ученые выяснили, из-за чего пострадали послы США на Кубе - Фото
Посольство США на Кубе (Фото: EPA/Alejandro Ernesto)
21.09.2019, 08:10

24 июля сообщалось, что у всех американских дипломатов, вернувшихся с Кубы, обнаружены изменения в мозгу

Ученые из Канады допускают, что недуг американских дипломатов на Кубе вызван совсем не "акустическим оружием", а средствами для борьбы с насекомыми. Об этом сообщает Reuters

Исследователи из канадского университета Далхаузи осмотрели дипломатов, которые вернулись с Кубы, и обнаружили у всех повреждения мозга в участках, чувствительных к нейротоксинам.

Ученые заявляют, что в этих участках блокировался фермент холинэстераза, который необходим для нормального функционирования нервной системы. 

В отчете говорится, что на работу этого фермента могут влиять некоторые средства против насекомых. 

В период с 2016 по 2018 год, когда дипломаты начали чувствовать недомогание, на Кубе активно боролись с насекомыми из-за вируса Зика, а потому здание посольства активно обрабатывалось, как снаружи, так и внутри. 

Ученые отметили, что сейчас еще нельзя исключать и другие версии произошедшего. Для этого необходимо провести дополнительные исследования.   

  • С конца 2016 года американские дипломаты сообщали о странных звуках высокой частоты в Гаване, после которых у них наблюдались сильные головные боли, тошнота, усталость, головокружение, потеря координации и слуха.
  • В августе 2017 года в Госдепартаменте США сообщили, что американские дипломаты в открытом заново посольстве в Гаване подвергались "акустическим атакам" с использованием неких звуковых устройств. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаках кубинские власти и выдворил из Вашингтона 15 кубинских дипломатов.
  • В сентябре 2017 года Вашингтон направил Гаване ноту с просьбой сократить количество представителей кубинского посольства в США на 60%. 
  • 24 июля сообщалось, что у всех американских дипломатов, вернувшихся с Кубы, обнаружены изменения в мозгу.
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куба Посольство США акустическое оружие
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