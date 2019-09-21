Ученые выяснили, из-за чего пострадали послы США на Кубе

Посольство США на Кубе (Фото: EPA/Alejandro Ernesto)

Ученые из Канады допускают, что недуг американских дипломатов на Кубе вызван совсем не "акустическим оружием", а средствами для борьбы с насекомыми. Об этом сообщает Reuters.

Исследователи из канадского университета Далхаузи осмотрели дипломатов, которые вернулись с Кубы, и обнаружили у всех повреждения мозга в участках, чувствительных к нейротоксинам.

Ученые заявляют, что в этих участках блокировался фермент холинэстераза, который необходим для нормального функционирования нервной системы.

В отчете говорится, что на работу этого фермента могут влиять некоторые средства против насекомых.

В период с 2016 по 2018 год, когда дипломаты начали чувствовать недомогание, на Кубе активно боролись с насекомыми из-за вируса Зика, а потому здание посольства активно обрабатывалось, как снаружи, так и внутри.

Ученые отметили, что сейчас еще нельзя исключать и другие версии произошедшего. Для этого необходимо провести дополнительные исследования.