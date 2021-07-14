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Волнения на Кубе. Власть начала блокировать доступ к соцсетям и мессенджерам – NetBlocks

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 08:36
Волнения на Кубе. Власть начала блокировать доступ к соцсетям и мессенджерам – NetBlocks - Фото
В центре Гаваны (фото - ЕРА)

После крупнейших антиправительственных протестов за последние десятилетия власти Кубы начали ограничивать доступ к соцсетям и мессенджерам, включая Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp. Об этом сообщили в компании NetBlocks, занимающейся глобальным интернет-мониторингом, пишет Reuters.

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В столице с 11 июля наблюдаются "нетипичные" отключения мобильного интернета, отмечает агентство.

На вопрос, намеренно ли правительство ограничивает интернет-связь, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес сказал на брифинге, что "ситуация сложная" и перебои в подаче электроэнергии "могут повлиять на телекоммуникационные услуги", а также отметил, что "Куба никогда не откажется от права на самооборону".

Правительство заявило, что протесты "организованы контрреволюционерами, которых финансируют США, манипулирующие людьми на фоне экономического кризиса, в значительной степени вызванного многолетним торговым эмбарго".

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Появившийся чуть более двух лет назад мобильный интернет стал ключевым в координации нынешних протестов.

На брифинге 13 июля представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал власти Кубы освободить задержанных демонстрантов, а также вернуть людям интернет и свободу слова.

  • 11 июля 2021 года тысячи кубинцев вышли на улицы по всей стране против экономического, продовольственного, социального кризиса и кризиса в здравоохранении.
  • Протесты сошли на нет в тот же день, но еще одна акция протеста вспыхнула поздно вечером 12 июля в Ла-Хинера, южном пригороде Гаваны, где погиб 49-летний мужчина, а несколько других, включая сотрудников сил безопасности, были госпитализированы с травмами. На акции люди выкрикивали "Долой коммунизм" и "Свобода для народа Кубы", бросали камни в силовиков, которые ответили стрельбой.
  • Активисты утверждают, что власти используют "бригады быстрого реагирования" из титушек, и обвиняют правительство в попытке подавить интернет-связь.
Евгений Пилипенко
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