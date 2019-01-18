"Этот проект уже не сорвать": Берлин о запуске Северного потока-2

Северный поток-2 (фото - пресс-служба Газпрома)

Строительство российского газопровода Северный поток-2 не остановят уже даже санкции США. Как пишет агентство Deutsche Welle, так считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который сегодня сначала посетит Москву, а затем перелетит в Киев.

"Этот проект не сорвет уже никто", — заявил он.

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По словам главы немецкой дипломатии, американские санкции могут привести к выходу из проекта западных компаний, в том числе немецких концернов, но даже это не приведет к закрытию проекта.

"В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - повторил однажды сказанное Маас.

Агентство пишет, что при участии ЕС идут переговоры о сохранении украинского транзита даже после запуска СП-2. "Эти переговоры, однако, потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод", - говорит глава МИД ФРГ.

Северный поток-2 - строящийся газопровод из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу. Партнерами Газпрома по проекту являются компании Royal Dutch Shell Plc (Британия), Wintershall AG (ФРГ), Uniper SE (ФРГ), OMV AG (Австрия) и Engie SA (Франция).

В случае прекращения транзита газа через свою территорию Украина лишится $3 млрд ежегодного дохода. Украина будет добиваться компенсации в размере $12 млрд, если газопровод СП-2 будет запущен.

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