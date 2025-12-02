Euractiv: В Бельгии полиция провела обыски из-за возможного нецелевого использования средств ЕС

Правоохранители задержали трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве с закупками, коррупции и преступном конфликте интересов

Полиция Бельгии (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

В Бельгии полиция провела обыски в дипломатическом представительстве Европейского Союза в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах в рамках расследования возможного нецелевого использования средств ЕС. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванных собеседников.

Обыски начались утром. По словам очевидца, около 10 сотрудников в штатском зашли в штаб-квартиру Европейской службы внешних дел (EEAS) в 07:30.

По данным четырех человек, информированных о ходе расследования, проверяются утверждения о том, что EEAS и престижная школа последипломной подготовки для еврократов Колледж Европы в 2021-2022 годах могли неправильно использовать денежные средства ЕС. Расследование касается также того, получило ли учебное заведение или его представители информацию о предстоящем тендере на финансирование новой Дипломатической академии ЕС до его официального объявления.

Следователи отдельно изучают покупку Колледжем Европы здания на улице Шпаньяардстраат в Брюгге за €3,2 млн, где проживают участники обучения Академии. Колледж приобрел здание в 2022 году в период финансовых трудностей, незадолго до официального объявления тендера, по итогам которого он получил €654 000 финансирования.

Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) опросило ряд лиц и передало материалы Европейской прокуратуре (EPPO), которая проводит расследование. Правоохранители изъяли документы и задержали трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках, коррупции и уголовном конфликте интересов, однако информация о выдвижении обвинений отсутствует.