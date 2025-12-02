Euractiv: У Бельгії поліція провела обшуки через можливе нецільове використання коштів ЄС

Правоохоронці затримали трьох осіб для допиту за підозрою у шахрайстві з закупівлями, корупції та злочинному конфлікті інтересів

Поліція Бельгії (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

У Бельгії поліція провела обшуки в дипломатичному представництві Європейського Союзу у Брюсселі, у Коледжі Європи в Брюгге та в приватних будинках у межах розслідування можливого нецільового використання коштів ЄС. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на неназваних співрозмовників.

Обшуки розпочалися зранку. За словами очевидця, близько 10 співробітників у цивільному зайшли у штаб-квартиру Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) о 07:30.

За даними чотирьох осіб, поінформованих про перебіг розслідування, перевіряються твердження про те, що EEAS та престижна школа післядипломної підготовки для єврократів Коледж Європи у 2021–2022 роках могли неправильно використовувати кошти ЄС. Розслідування стосується також того, чи отримав навчальний заклад або його представники інформацію про майбутній тендер на фінансування нової Дипломатичної академії ЄС до його офіційного оголошення.

Слідчі окремо вивчають купівлю Коледжем Європи будівлі на вулиці Шпаньяардстраат у Брюгге за €3,2 млн, де проживають учасники навчання Академії. Коледж придбав будівлю у 2022 році в період фінансових труднощів, незадовго до офіційного оголошення тендера, за підсумками якого він отримав €654 000 фінансування.

Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) опитало низку осіб і передало матеріали Європейській прокуратурі (EPPO), яка проводить розслідування. Правоохоронці вилучили документи та затримали трьох людей для допиту за підозрою у шахрайстві під час закупівель, корупції та кримінальному конфлікті інтересів, однак інформація про висунення обвинувачень відсутня.