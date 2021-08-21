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Эвакуацию украинцев из Афганистана организовала украинская военная разведка: фото

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 20:59
Эвакуацию украинцев из Афганистана организовала украинская военная разведка: фото - Фото
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Операция по эвакуации граждан Украины и других государств из Афганистана была организована Главным управлением разведки Минобороны. Об этом ГУР сообщило в Facebook.

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По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину, сообщили в управлении.

Там отметили, что операция была организована и осуществлена "патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины".

Около 12:00 Генштаб ВСУ сообщил, что самолет с украинцами вылетел из Кабула. На 10:00 Ил-76МД ВВС Украины находился на аэродроме Исламабада в Пакистане.

Вадим Ребрина
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Афганистан разведка гур минобороны
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