Эвакуацию украинцев из Афганистана организовала украинская военная разведка: фото

Операция по эвакуации граждан Украины и других государств из Афганистана была организована Главным управлением разведки Минобороны. Об этом ГУР сообщило в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину, сообщили в управлении.

Там отметили, что операция была организована и осуществлена "патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины".

Около 12:00 Генштаб ВСУ сообщил, что самолет с украинцами вылетел из Кабула. На 10:00 Ил-76МД ВВС Украины находился на аэродроме Исламабада в Пакистане.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.