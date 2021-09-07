Еврейское агентство назвало топ-10 стран по числу евреев, всего в мире их – 15,2 млн
В мире проживает 15,2 млн евреев, в США – немногим меньше, чем в Израиле. Об этом сообщает Еврейское агентство (Сохнут).
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По данным агентства, число евреев в Израиле превысило 6,9 млн, 8,3 млн живут за пределами Израиля. Речь идет о тех, кто считает себя евреями и не отождествляет себя с другой религией. Если учитывать всех, кто имеет право на получение израильского гражданства, то число вырастет до 25,3 млн человек, из которых 7,3 млн проживают в Израиле, а 18 млн – за его пределами.
Десять стран, где проживает наибольшее число евреев:
1. Израиль – 6,93 млн;
2. США – 6 млн;
3. Франция – 446 000;
4. Канада – 393 500;
5. Великобритания – 292 000;
6. Аргентина – 175 000;
7. Россия – 150 000;
8. Германия – 118 000;
9. Австралия – 118 000;
10. Бразилия – 91 500.
В Украине, по данным Сохнут, живут 43 000 евреев.
- 24 июля 2021 года стало известно, что США планируют вернуть еврейским общинам в Украине и других странах религиозные ценности и рукописи, украденные нацистами во время Второй мировой войны.
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