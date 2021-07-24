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США вернут в Украину еврейские артефакты, украденные во время Второй мировой войны

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 13:40
США вернут в Украину еврейские артефакты, украденные во время Второй мировой войны - Фото
Концлагерь Освенцим (Фото: пресс-служба президента Украины)

В США изъявили ряд еврейских религиозных артефактов, общинных рукописей и записей, которые были незаконно украдены нацистами во времена Второй мировой войны. Их планируют вернуть еврейским общинам в Украине, Румынии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба американского Минюста.

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Аукционный дом на востоке Нью-Йорка в феврале выставил на продажу религиозные свитки, общинные рукописи и записи, принадлежавшие евреям, которые до Холокоста проживали в Румынии, Венгрии, Украине и Словакии. Правоохранители установили, что во времена Второй мировой войны собственников этих предметов поместили в гетто, а затем депортировали в концентрационные лагеря, где большинство из них были убиты. После окончания войны выжившие вернулись и обнаружили, что их дома разграблены, а здания опустели. 

Украденные нацистами артефакты содержали молитвы за умерших, их имена и мемориальные страницы, а также права и обязанности членов общины, имена ее членов и лидеров. В некоторых случаях там были имена людей, которых нацисты депортировали в концлагерь Аушвиц.

Правоохранители утверждают, что нет никаких законных средств, с помощью которых эти артефакты могли оказаться в США. Поэтому их решили вернуть в страны происхождения. 

  • 5 февраля сообщалось, что в Германии 95-летнюю Ирмгард Ф., которая во время Второй мировой войны работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф, обвинили в пособничестве массовым убийствам.
  • 9 февраля в Германии 100-летнего гражданина обвинили в выполнении обязанностей охранника в концлагере Заксенхаузен, а также в соучастии в в убийствах по 3518 пунктам.
Владислав Сердюк
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Вторая мировая война нацисты еврейские артефакты
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