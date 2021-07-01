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Евро-2020 критикуют за ситуацию с COVID. Рим просит британцев не ехать на матч с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 21:14
Евро-2020 критикуют за ситуацию с COVID. Рим просит британцев не ехать на матч с Украиной - Фото
Фото: EPA

Футбольный турнир Евро-2020 обвинили в резком росте случаев коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев увеличилось на 10%, сообщает Reuters.

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Как заявила в Копенгагене старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд, 10-недельное снижение числа новых случаев в Европе подошло к концу, и новая волна неизбежна, если футбольные фанаты и другие люди ослабят бдительность.

"Нам нужно обратить внимание не только на сами стадионы. Нам нужно посмотреть, как люди добираются туда, едут ли они в переполненных автобусах большими колоннами? И когда они покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы, чтобы смотреть матчи?" – сказала Смоллвуд.

По ее словам, эти события способствовали распространению вируса.

Министр внутренних дел Германии назвал УЕФА "совершенно безответственным" за то, что он допустил на турнир большое количество людей.

В разных странах — разные антиковидные ограничения: на каких-то стадионах ограничений по количеству зрителей не было, на других заполненность составляла 25-45%.

УЕФА заявил, что полностью соответствует рекомендациям местных органов здравоохранения, так как именно они принимают решения.

Управление здравоохранения Шотландии заявило, что 1991 человек заразился на Евро-2020. Две трети, по данным ведомства, приходятся на болельщиков, которые ездили в Лондон на матч Шотландии против Англии 18 июня. Из них 397 были непосредственно на стадионе "Уэмбли".

Финляндия сообщила, что более 300 граждан были инфицированы, поддерживая свою команду.

Италия предупредила всех болельщиков из Англии, чтобы те не пытались попасть на матч между Англией и Украиной в Риме в субботу, даже если у них есть билет.

Рим в прошлом месяце ввел пятидневный карантин для всех, кто приехал в Италию и был в Великобритании в предыдущие две недели.

"Поэтому болельщики из Великобритании не должны ехать в Италию, чтобы посетить субботний матч на стадионе "Олимпико" в Риме", – говорится в заявлении посольства Италии в Великобритании.

Проверки ожидаются при входе на стадион. Министерство здравоохранения Италии заявило, что любой, кто нарушит общие правила карантина, будет оштрафован на сумму до 3000 евро.

УЕФА заявил, что на стадион в Риме пустят 16 000 болельщиков, что составляет 25% от общей вместимости.

Вадим Ребрина
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уефа евро-2020 коронавирус
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