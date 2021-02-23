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Еврокомиссия может подать в суд на шесть стран ЕС из-за слишком строгого карантина

23.02.2021, 17:09
Еврокомиссия может подать в суд на шесть стран ЕС из-за слишком строгого карантина - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Европейская комиссия предупредила шесть стран Европейского союза о том, что их карантинные ограничения на границах могут подорвать свободное передвижение внутри блока. Об этом сообщает euractiv.com.

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Речь идет о Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии и Швеции. 

В руководстве ЕС обеспокоены, что карантинные меры вышеуказанных стран выходят за рамки рекомендаций, принятых в Евросоюзе. Инструкции ЕС были направлены на достижение баланса между замедлением распространения COVID-19 и сохранением свободного передвижения внутри объединения.

Странам дали 10 дней для обоснования введенных ограничений, которые, по словам комиссара юстиции ЕК Дидье Рейндерса, "зашли слишком далеко", пишет Reuters. В противном случае власти ЕС могут начать судебное разбирательство по делу о нарушении законов союза.

Издание отмечает, что, к примеру, в этом месяце на чешско-германской границе ощущались логистические проблемы.

Несмотря на это, министр по европейским делам Германии Майкл Рот заявил, что страна отвергает обвинения в нарушение законов ЕС.

По его словам, Германия приняла трудное решение из-за страха перед очень заразными вариантами коронавируса, а также из-за того, что страна является транзитной в центре Европейского Союза.

Читайте также: Власти Венгрии могут снять часть карантинных ограничений для тех, кто вакцинировался

Станислав Стороженко
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евросоюз карантин еврокомиссия Германия швеция дания бельгия Финляндия Венгрия
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