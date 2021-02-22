Великобритания с 21 июня прекращает карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план постепенного выхода Англии из карантина, согласно которому 21 июня будут сняты все ограничения на социальные контакты. Об этом сообщает BBC.

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Джонсон заявил, что план должен быть "осторожным, но необратимым", на каждом его этапе решения будут приниматься "на основе данных, а не дат".

План предусматривает четыре этапа.

В рамках первого, с 8 марта, в Англии планируют открыть все школы и разрешить прогулки в общественных местах, но только по двое. С 29 марта будет разрешено собираться на открытом воздухе компаниями до шести человек. Также начнут работать открытые спортивные площадки.

На втором этапе, с 12 апреля, возобновят работу основные сектора экономики. Откроются магазины, парикмахерские, зоопарки, будет разрешено торговать алкоголем на вынос, также начнут работу бассейны и тренажерные залы. На этом этапе будут пересмотрены ограничения на поездки за границу.

Третий этап начнется 17 мая. На открытом воздухе можно будет собираться по 30 человек, а в пабах — не больше шести. Начнут работу кинотеатры, музеи, отели, большие открытые площадки с сидячими местами, такие как футбольные стадионы, смогут посещать до 10 000 зрителей.

Четвертый этап, с 21 июня, потенциально должен привести к снятию всех юридических ограничений на социальные контакты, а также к возобновлению работы последних закрытых секторов экономики, таких как ночные клубы.

8 декабря 2020 года Британия стала первой страной, которая начала массово вводить вакцину производства Pfizer/BioNTech.

4 января 2021 года Британия первой в мире начала вакцинировать население "оксфордской" вакциной от COVID-19.

Вадим Ребрина

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