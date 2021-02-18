Власти Венгрии могут снять часть карантинных ограничений для тех, кто вакцинировался
Правительство премьера Венгрии Виктора Орбана проводит общенациональный опрос, с помощью которого власти хотят выяснить уровень поддержки населением сертификатов вакцинации, а также вероятного освобождения от карантинных ограничений после получения прививки от COVID-19. Об этом пишет Reuters.
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Сообщается, что речь идет об исключениях из ограничений, введенных с ноября 2020 года. Одно из них – отмена комендантского часа в ночное время для вакцинированных.
Помимо этого, правительство интересуется мнением граждан о том, следует ли разрешить вакцинированным посещать концерты или другие мероприятия. Кроме того, в опросе есть пункт о том, стоит ли открывать границы Венгрии только для людей с паспортом вакцинации.
Агентство отмечает, что по состоянию на четверг в Венгрии были вакцинированы 141 023 человека.
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