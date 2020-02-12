Европарламент принял меры против незаконной продажи кошек и собак

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Европарламенте призвали создать общеевропейскую систему защиты домашних кошек и собак, чтобы исключить их нелегальную и бесконтрольную продажа. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующую незаконодательную резолюцию поддержали 607 депутатов, трое были против и 19 воздержались.

Отмечается, что депутаты Европарламента призвали к созданию плана действий на уровне ЕС для защиты благосостояния животных на уровне владельцев домашних любимцев, а также в системе здравоохранения – чтобы прекратить нелегальную продажу животных.

В частности, европарламентарии призвали к созданию в ЕС системы обязательной регистрации кошек и собак; ужесточение санкций за насилие и ненадлежащее обращение с домашними животными; а также поощрения людей к принятию в дом, а не покупки животных.

Как заявили в Европарламенте, по имеющимся оценкам, ежемесячно в ЕС продается 46 000 собак. Большинство из них не имеют надлежащей регистрации.

В октябре 2019 года ученые обнародовали результаты исследования о влиянии домашних собак на людей. По их данным: риск преждевременной смертности от всех причин у владельцев собак на 24% ниже, чем у тех, кто ими не владеет, а вероятность смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой – меньше на 31%.

Читайте также: Непоследний приют: 6 историй, как простые люди спасают сотни бездомных животных