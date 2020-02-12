Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Европарламент принял меры против незаконной продажи кошек и собак

Европарламент принял меры против незаконной продажи кошек и собак - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
12.02.2020, 23:44

Депутаты призвали создать систему обязательной регистрации кошек и собак и ужесточить санкции за насилие и ненадлежащее обращение с ними

В Европарламенте призвали создать общеевропейскую систему защиты домашних кошек и собак, чтобы исключить их нелегальную и бесконтрольную продажа. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующую незаконодательную резолюцию поддержали 607 депутатов, трое были против и 19 воздержались.

Отмечается, что депутаты Европарламента призвали к созданию плана действий на уровне ЕС для защиты благосостояния животных на уровне владельцев домашних любимцев, а также в системе здравоохранения – чтобы прекратить нелегальную продажу животных.

В частности, европарламентарии призвали к созданию в ЕС системы обязательной регистрации кошек и собак; ужесточение санкций за насилие и ненадлежащее обращение с домашними животными; а также поощрения людей к принятию в дом, а не покупки животных.

Как заявили в Европарламенте, по имеющимся оценкам, ежемесячно в ЕС продается 46 000 собак. Большинство из них не имеют надлежащей регистрации.

  • В октябре 2019 года ученые обнародовали результаты исследования о влиянии домашних собак на людей. По их данным: риск преждевременной смертности от всех причин у владельцев собак на 24% ниже, чем у тех, кто ими не владеет, а вероятность смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой – меньше на 31%.

Читайте также: Непоследний приют: 6 историй, как простые люди спасают сотни бездомных животных

Еще по теме
Напишите нам
европарламент домашние животные собака кошка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 