Ученые подсчитали, насколько собаки продлевают жизнь хозяевам

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Группа ученых опубликовала в журнале Американской кардиологической ассоциации результаты исследования о влиянии домашних собак на сердечно-сосудистую систему их хозяев.

Каролин Крамер, Садия Мехмуд и Рене Суэн пришли к таким выводам:

Риск преждевременной смертности от всех причин у владельцев собак на 24% ниже, чем у тех, кто ими не владеет;

Вероятность смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой у собственников псов меньше на 31%.

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Другая же группа ученых из университета Уппсалы в Швеции в этот же день опубликовала результаты схожего исследования. Ее члены отмечают, что решение завести собаку может на 33% сократить риск преждевременной смерти одинокого человека. Причинами такого эффекта они называют эмоции от общения с питомцем, а также физические нагрузки, которые получает хозяин во время прогулок с псом.

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