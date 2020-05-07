Европейская полиция изъяла более 19 000 похищенных артефактов: фото, видео

Золотая маска Тумако (фото - europol.europa.eu)

Полицейская служба Европейского союза в рамках масштабной спецоперации изъяла более 19 000 артефактов и других предметов искусства, которые похищались из музеев и галерей разных стран мира. Об этом сообщается на официальном сайте Европола.

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Правоохранители раскрыли международную сеть по незаконной торговле ценными предметами искусства и антиквариатом. В числе прочего, злоумышленники похищали и перепродавали через интернет картины, старинное оружие, изделия из керамики, монеты, посуду, окаменелости и прочие реликвии. Эта спецоперация охватила 103 страны, было начато 300 расследований и арестован 101 подозреваемый, говорится в сообщении.

Первым звеном в цепочке раскрытия схемы стал случай в Испании, когда местная полиция обнаружила в мадридском аэропорту очень редкие артефакты "доколумбовой эпохи" - в том числе золотую маску Тумако, драгоценные статуэтки и украшения. Расследование этого инцидента привело правоохранителей к находке 2500 старинных монет, которые впоследствии были изъяты в Аргентины. Далее больше тысячи монет было также изъято на территории Латвии.

Все фото: пресс-служба Интерпола

Для успешного завершения операции по раскрытию всех каналов поставок и сбыта реликвий помощь Европолу оказывал Интерпол и Всемирная таможенная организация.

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15 апреля сообщалось, что киевские таможенники нашли в почтовых отправлениях артефакты: фото.

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