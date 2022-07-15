Европейские санкции ударили по экономике России: эти данные пока держат в секрете – dpa

Введенные против России санкции Евросоюза постепенно разъедают экономику страны-оккупанта и бьют по ее руководству. Об этом, ссылаясь на данные, которые пока держатся в секрете, заявили немецкому агентству печати эксперты Еврокомиссии, пишет Swissinfo.

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По их словам, адресные торговые ограничения сейчас затрагивают российские экспортные операции, объем которых до войны составлял более 73 млрд евро (это около 48% от предыдущего экспорта России в ЕС).

В течение примерно четырех месяцев российские активы на сумму около 13,8 млрд евро были заморожены; в частности, это деньги олигархов и других сторонников лидера российских оккупантов Владимира Путина. Кроме того, резервы российского Центробанка "на миллиарды" также недоступны оккупантам, отметили источники.

"Имеющиеся данные очень четко показывают, что санкции работают", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

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"Несмотря на относительно короткий срок, соответствующие эффекты для российской экономики уже достигнуты", – добавили там.

В Брюсселе подчеркивают: со временем эффект санкций станет еще сильнее. ЕС предполагает, что объем производства в России в этом году сократится на 10,4%. Для сравнения: несмотря на последствия санкций и войны в этом году для еврокомпаний в ЕС по-прежнему ожидается экономический рост на 2,7%.

Перечень подсанкционных в ЕС физ- и юрлиц можно увидеть здесь.

14 июля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность снятия "ошибочных" санкций с отдельных россиян.

В тот же день в Украине сообщили, что гендиректор предприятия-производителя ракет "Калибр" до сих пор не под санкциями.

В начале июля половина немцев якобы считала, что санкции против России "вредят Германии больше, чем РФ".

Евгений Пилипенко

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