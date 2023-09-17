Евросоюз призвал Польшу, Венгрию и Словакию к "конструктивности" по украинскому зерну

Европейская комиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию "проявить конструктивность" после того, как они заявили о продлении эмбарго на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии о снятии ограничений. Об этом сообщает Reuters.

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"Нам известны заявления некоторых государств-членов относительно односторонних мер. Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и взаимодействовали конструктивно", — заявила пресс-представитель Еврокомиссии.

15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран ЕС. В то же время, отмечается в сообщении Еврокомиссии, Украина согласилась в течение 30 дней ввести определенные правовые меры (например, систему лицензирования экспорта), чтобы избежать резких скачков экспорта зерна. Украина должна представить соответствующий план действий не позднее 18 сентября.

Несмотря на это решение, Польша, Венгрия и Словакия объявили о введении односторонних ограничений на импорт украинского зерна.

Представитель Еврокомиссии заявила, что сейчас нужно "внедрить и запустить новую систему, о которой только что было объявлено".

Она также сказала, что в понедельник состоится встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

В середине апреля 2023 года Польша, а за ней Венгрия, Словакия и Болгария под давлением местных производителей приостановили импорт зерна и других пищевых продуктов из Украины.

Страны согласились отменить односторонние ограничения только после длительных переговоров с Евросоюзом, в результате которых Еврокомиссия согласилась выделить 100 млн евро на компенсации фермерам стран-соседей Украины. После этого на уровне Евросоюза было утверждено эмбарго на импорт нескольких зерновых и масличных культур из Украины (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника) пятью странами Восточной Европы: Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией, Румынией.

В августе сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении Польши, если та в одностороннем порядке продолжит ограничения на импорт зерна из Украины после 15 сентября.

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