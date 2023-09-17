Євросоюз закликав Польщу, Угорщину та Словаччину до "конструктивності" у питанні українського зерна

Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину "виявити конструктивність" після того, як вони заявили про продовження ембарго на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії щодо зняття обмежень. Про це повідомляє Reuters.

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"Нам відомі заяви деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали у дусі компромісу та взаємодіяли конструктивно", – заявила преспредставниця Єврокомісії.

15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас, зазначається у повідомленні Єврокомісії, Україна погодилася протягом 30 днів запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту), щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.

Попри це рішення, Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про запровадження односторонніх обмежень на імпорт українського зерна.

Представниця Єврокомісії заявила, що зараз потрібно "впровадити та запустити нову систему, про яку щойно було оголошено".

Вона також сказала, що в понеділок відбудеться зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС, на якій обговорюватиметься ситуація.

У середині квітня 2023 року Польща, а за нею Угорщина, Словаччина та Болгарія під тиском місцевих виробників призупинили імпорт зерна та інших харчових продуктів з України.

Країни погодилися скасувати односторонні обмеження лише після тривалих переговорів із Євросоюзом, внаслідок яких Єврокомісія погодилася виділити 100 млн євро на компенсації фермерам країн-сусідів України. Після цього на рівні Євросоюзу було затверджено ембарго на імпорт кількох зернових та олійних культур з України (пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику) п'ятьма країнами Східної Європи: Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією, Румунією.

У серпні повідомлялося, що Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій щодо Польщі, якщо та в односторонньому порядку продовжить обмеження на імпорт зерна з України після 15 вересня.

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