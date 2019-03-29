Евросоюз продолжит спасать мигрантов на Средиземном море

Фото: EPA

В Евросоюзе до 30 сентября этого года продлили операцию "София", которая призвана контролировать потоки мигрантов и обеспечивать безопасность на Средиземном море. Об этом сообщает сайт Евросовета.

Отмечается, что страны-члены ЕС продолжат искать приемлемое решение по разгрузке судов с беженцами.

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Сообщается, что в ходе операции "София" будет усилено воздушное наблюдение, увеличена поддержка сил береговой охраны и военно-морских сил Ливии, а также продолжатся соответствующие учения.

Подчеркивается, что главной задачей операции остается разрушение бизнес-модели контрабандистов, которые доставляют мигрантов, и пресечения контрабанды людьми в юго-восточной части Средиземного моря.

Дополнительная функция операции: обучение военно-морских сил и береговой охраны Ливии для обеспечения эмбарго на поставки оружия в эту страну и борьбы с незаконным экспортом нефти из Ливии в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

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Евросоюз начал операцию "София" 22 июня 2015 года, она была частью ответной реакции на усиление миграционных процессов. Операцией командует итальянский контр-адмирал Кредендино, штаб расположен в Риме.