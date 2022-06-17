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Евровидение-2023 пройдет не в Украине. Наиболее вероятный кандидат – Британия

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 14:17
Евровидение-2023 пройдет не в Украине. Наиболее вероятный кандидат – Британия - Фото
Калуш (Фото - ЕРА)

Международный песенный конкурс Евровидение в 2023 году пройдет не в Украине. Об этом сообщил Европейский вещательный союз.

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Согласно заявлению организаторов, Украина не сможет обеспечить "жизнеспособность проведения мероприятия и безопасность всех заинтересованных сторон".

Европейский вещательный союз начал переговоры о проведении конкурса с Великобританией, которая заняла второе место на конкурсе в 2022 году.

Организаторы конкурса заявили, что их приоритетом в переговорах с Британией будет "отображение победы Украины".

СПРАВКА. Согласно традиции, страна-победитель Евровидения принимает конкурс в следующем году. Украина уже принимала конкурс – в 2005 году после победы Русланы и в 2017-м после победы Джамалы.

Читайте также: Украина не сможет принять Евровидение-2023, если будут продолжаться боевые действия

Мария Макуха
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война Евровидение 2023
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