Евровидение-2023 пройдет не в Украине. Наиболее вероятный кандидат – Британия
17.06.2022, 14:17
Калуш (Фото - ЕРА)
Международный песенный конкурс Евровидение в 2023 году пройдет не в Украине. Об этом сообщил Европейский вещательный союз.
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Согласно заявлению организаторов, Украина не сможет обеспечить "жизнеспособность проведения мероприятия и безопасность всех заинтересованных сторон".
Европейский вещательный союз начал переговоры о проведении конкурса с Великобританией, которая заняла второе место на конкурсе в 2022 году.
Организаторы конкурса заявили, что их приоритетом в переговорах с Британией будет "отображение победы Украины".
СПРАВКА. Согласно традиции, страна-победитель Евровидения принимает конкурс в следующем году. Украина уже принимала конкурс – в 2005 году после победы Русланы и в 2017-м после победы Джамалы.
- Группа Kalush Orchestra победила как представитель Украины в песенном конкурсе Евровидение-2022.
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