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ФБР через Facebook искало российских шпионов - CNN

ФБР через Facebook искало российских шпионов - CNN - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
03.10.2019, 12:59

Федеральное бюро расследований США отказалось раскрыть подробности о рекламной кампании, о том, сколько людей видели рекламу и откликнулся ли кто-то

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook русскоязычную рекламу, которую расценили, как направленную на поиск и вербовку российских шпионов или тех, кто знаком с их работой. Об этом сообщает CNN.

Реклама демонстрируется на территории Вашингтона. 

В одном из объявлений изображена девушка на выпускном вместе с семьей. На фото наложен русскоязычный текст с грамматическими ошибками: "Ради вашего будущего, ради будушего вашй семъи". 

Также были опубликованы еще два объявления. На одном из них изображен человек, идущий по мосту, и надпись: "Время наводить Мосты". На другом объявление изображена шахматная доска и текст: "Не пора ли вам сделать свой ход?"

CNN отмечает, что некоторые надписи содержат опечатки. По их мнению, это указывает на то, что они не были написаны носителями русского языка. 

Объявление также содержит англоязычную надпись: "ФБР собирает лучшие разведданные для борьбы с угрозами, используя информацию, предоставленную общественностью. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас".

ФБР отказалось раскрыть подробности рекламной кампании, о том, сколько людей ее видели и откликнулся ли кто-то. 

Бывший агент ЦРУ Боб Байер выразил мнение, что реклама в Facebook – это хорошая идея. По его словам, иностранные агенты "сами появляются на пороге правительства и предлагают работать для США": "Посеять идею добровольной работы для ФБР – это хорошая мысль".

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