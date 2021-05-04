ФБР получило новое досье о возможном сговоре Трампа с российскими спецслужбами – Telegraph

Бывший сотрудник британской разведки MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

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Во время президентства Трампа Стил направил властям США серию разведывательных отчетов о наличии у России компромата на президента США, включая информацию о его сексуальных похождениях.

Издание отмечает, что продолжающееся участие Стила в предоставлении разведывательной информации ФБР, похоже, добавляет достоверности его первому досье, которое послужило поводом для расследования российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Расследование привело к ряду обвинительных приговоров, в том числе против главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта Также были осуждены Джордж Пападопулос, советник кампании Трампа, и Роджер Стоун, давний союзник и бывший советник.

По информации газеты, Стил предоставляет необработанные разведывательные данные федеральным властям США через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Во втором досье содержится новая информация о вмешательстве России в выборы в США, а также ссылки на утверждения о существовании новых видеозаписей сексуального характера с участием Трампа.

Кроме того в новое досье, по информации журналистов, включены дополнительные сведения о предполагаемых контактах Манафорта с Россией.

В марте США объявили в розыск российского агента влияния Константина Килимника, соратника Манафорта. В сообщении Министерства финансов США говорится, что "во время президентской избирательной кампании в США 2016 года Килимник предоставил российским спецслужбам конфиденциальную информацию об опросах и стратегии кампании".

Стил считает, что это свидетельствует о сговоре между президентской кампанией Трампа и российскими спецслужбами.

Трамп в Twitter назвал новое досье "грудой мусора".

Вадим Ребрина

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