Адвокат Трампа получал деньги от фирмы российского олигарха

Майкл Коэн (фото — ЕРА)

Американское ФБР с июля 2017 года следило за Майклом Коэном, бывшим адвокатом президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как стало известно из судебных документов, обнародованных 19 марта, ФБР в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера запросило разрешение на слежку за электронной почтой Коэна.

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В июле 2017 года разрешение было получено. Изначально оно было ограничено электронной перепиской Коэна в период с января 2016 по июль 2017 годов, однако затем продлено на период с июня 2015 года. Кроме того, квартира и офис Коэна в Нью-Йорке были обысканы в апреле 2018 года.

Следователи обосновали запросы на обыски квартиры и офиса Коэна тем, что адвокат, сообщая источники своих доходов, "забыл" указать выплаты на сумму в $2,8 млн от иностранных фирм на ряд своих счетов в нью-йоркских банках. Деньги были получены Коэном в промежуток с января 2017 года, когда Дональд Трамп вступил в должность, по январь 2018 года.

По информации агентства AFP, из-за близости к президенту США Коэн получал за свои "консультационные" услуги шестизначные суммы от ряда иностранных фирм.

В частности, от швейцарской фармакологической компании Novartis он получил почти $1 млн, от авиаконцерна Korea Aerospace Industries - $600 тыс, а также еще $583 тыс от швейцарской инвестиционной компании Columbus Nova, которую контролирует российских олигарх Виктор Вексельберг.

В августе 2018 года Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению Трампа. Также он заключил сделку с прокурорами. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, который распутывает дело Трамп-РФ, беседовала с Коэном в сумме около 70 часов.

В конце года Коэн получил 3 года тюрьмы за нарушения в финансировании избирательной кампании Трампа, уклонение от уплаты налогов, ложь Конгрессу, выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом.