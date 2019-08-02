Фермеры сбросили под офисом партии Макрона 20 тонн навоза

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В ночь на 2 августа французские фермеры сбросили более 20 тонн навоза возле двух офисов партии президента Эмманюэля Макрона и здания префектуры в Тулузе. Об этом сообщает Reuters.

Ответственность за это взяли на себя члены местного комитета фермерского профсоюза. Они требуют от правительства разорвать сельскохозяйственное торговое соглашение с Канадой.

Член партии LREM Моника Иборра заявила об ущербе, причиненному ее кабинету, на своей странице в Twitter в пятницу утром.

"Высыпать две тонны навоза возле здания моего офиса, где также работают врачи, стоматологи и другие специалисты - это безответственно и бесполезно", - пишет Иборра.

Фермеры начали протестовать после того, как парламент одобрил торговое соглашение между ЕС и Канадой. Они считают, что положения договора не соответствует экологическим и социальным нормам ЕС.

Правительство отвергло опасения фермеров, заявив что соглашение выгодно для страны и не окажет негативного на окружающую среду и рынок сельскохозяйственной продукции.

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