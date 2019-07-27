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Трамп пригрозил Франции санкциями. Макрон ответил

Трамп пригрозил Франции санкциями. Макрон ответил - Фото
Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп (фото - Белый дом)
27.07.2019, 07:55

Президенты США и Франции договорились обсудить налогообложение технологических компаний на саммите G7.

После введения во Франции налога в отношении технологических компаний США, американский президент Дональд Трамп пригрозил Франции санкциями. Как сообщает Reuters, президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Трампу и обсудил с ним сложившуюся ситуацию.

Президенты пришли к выводу, что саммит Большой семерки, который пройдет во французском Биарицце в августе, станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.

В начале месяца уже сообщалось, что между Францией и США начался конфликт на фоне попыток ОЭСР найти оптимальный способ налогообложения таких гигантов, как Alphabet, Apple, Facebook и Amazon.

США выступили против введения мер в отношении только "цифровых" компаний и появления национальных диджитал-налогов, так как это может привести к двойному налогообложению.

Тем не менее, 26 июля Франция ввела такой налог, на что Трамп отреагировал гневным твитом. "Франция только что ввела цифровые налоги на наши великие технологические компании. Если кто-то и может это делать, то только та страна, откуда эти компании родом, - США. Мы анонсируем в ближайшее время наш ответ на глупости Макрона", - написал Трамп, добавив, что американское вино лучше французского.

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дональд трамп эмманюэль макрон
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