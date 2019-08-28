Фейковые новости. Искусственный интеллект научили врать

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Система искусственного интеллекта от Open AI была обновлена – теперь она может писать фейковые новости. Об этом сообщает ВВС.

Раньше система могла генерировать реалистичные истории, стихи и статьи. Теперь же ее новую версию GPT-2 можно использовать для создания фейковых новостей и оскорбительного спама. Искусственный интеллект способен проанализировать 8 млн веб-страниц, подстроиться к стилю автора и изменить смысл.

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Новая система уже вызвала беспокойство экспертов.

"Я в ужасе от GPT-2. Это технология, которую злые люди могут использовать для манипулирования населением. По моему мнению, это делает ее опаснее любого оружия", - сказал технологический репортер ВВС Тристан Грин.

Создатели системы заявили, что понимают возможные риски – и пока выпускать продукт на широкий рынок не будут.

"Мы озабочены возможными негативными последствиями использования технологии. Пока мы не будем выпускать доработанную модель", - отметили в Open AI.

Разработчики заявили, что выпустят демо-версию системы с ограниченным функционалом.

"В качестве эксперимента по ответственному раскрытию информации мы вместо этого выпускаем версию, которая имеет меньше функций. Исследователи могут экспериментировать с ней", - добавили они.

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