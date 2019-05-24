Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.05.2019, 06:44

Facebook за полгода удалил десятизначное число фейковых аккаунтов

Facebook за полгода удалил десятизначное число фейковых аккаунтов - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Число деактивированных за полгода страниц по сравнению с прежним аналогичным периодом увеличилось вдвое: до 5% ежемесячно активных страниц - фейковые

Модераторы Facebook с прошлого октября по март 2019 года удалили более трех миллиардов фейковых аккаунтов. Об этом говорится в отчете социальной платформы.

Как уточнили в Facebook, значительное число фейк-страниц засекли в первые минуты после их регистрации.

С октября по декабрь 2018 года было деактивировано около 1,2 млрд страниц, с января по март - 2,19 млрд. Для сравнения: за другие полгода до октября-2018 цензоры удалили 1,5 млрд аккаунтов.

Посредством автоматизированных систем, то есть без жалоб пользователей, удалено 65% контента с "языком ненависти" на разных языках в разных регионах.

В компании подытожили: каждый месяц примерно 2,38 млрд человек заходят в Facebook. После недавнего теракта в Новой Зеландии в соцсети заявили - правила прямых эфиров будут ужесточены.

Читайте также: Интернет-аудитория Украины: Privatbank обогнал Vkontakte

Отправить:
Распечатать:
Теги: facebook, соцсети, цензура, удаление
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 