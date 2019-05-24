Facebook за полгода удалил десятизначное число фейковых аккаунтов

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Модераторы Facebook с прошлого октября по март 2019 года удалили более трех миллиардов фейковых аккаунтов. Об этом говорится в отчете социальной платформы.

Как уточнили в Facebook, значительное число фейк-страниц засекли в первые минуты после их регистрации.

С октября по декабрь 2018 года было деактивировано около 1,2 млрд страниц, с января по март - 2,19 млрд. Для сравнения: за другие полгода до октября-2018 цензоры удалили 1,5 млрд аккаунтов.

Посредством автоматизированных систем, то есть без жалоб пользователей, удалено 65% контента с "языком ненависти" на разных языках в разных регионах.

В компании подытожили: каждый месяц примерно 2,38 млрд человек заходят в Facebook. После недавнего теракта в Новой Зеландии в соцсети заявили - правила прямых эфиров будут ужесточены.

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