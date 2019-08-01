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Финляндия ужесточит требования к получению виз для россиян

Финляндия ужесточит требования к получению виз для россиян - Фото
Паспорт РФ (фото — pixabay.com)
01.08.2019, 11:47

С осени гражданам РФ для получения финских виз нужно будет предоставлять больше документов и информации о будущем путешествии

С сентября при подаче документов на финскую визу россиянам нужно будет предоставлять справку о доходах и маршрут своего путешествия по Финляндии, сообщает местное издание Yle.

Таким образом, Финляндия ужесточает требования получения виз россиянами, требуя более точную информацию, как это делают сейчас и другие страны Евросоюза.

Российским туристам необходимо будет в обязательном порядке предоставлять следующие данные: подтверждение наличия средств для существования, например, трудовой договор, актуальная банковская выписка за последние шесть месяцев, а также свидетельство о владении недвижимостью в России.

Эти изменения коснутся заявлений, которые подают в визовый отдел консульства или визовые центры, расположенные по всей России.

Уточняется, что Финляндия и ранее при необходимости запрашивала эту информацию у туристов, однако с начала осени предоставлять ее будет необходимо в обязательном порядке.

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