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Финское издание рассказало, как Россия обходит санкции против грузовых перевозок

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 19:17
Финское издание рассказало, как Россия обходит санкции против грузовых перевозок - Фото
Грузовики (Фото - EPA)

Российские грузы по-прежнему пересекают границу Евросоюза. Но перевозка осуществляется не российскими грузовиками. На российской стороне границы груз из российских фур перемещают в грузовики ЕС. Об этом сообщает финское издание Yle.

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"Я перевожу пустую машину на российскую сторону границы. Там грузят машину, а потом я привожу груз обратно", — рассказал Андрей Моцевиц, беларуский водитель грузовика, зарегистрированного в Латвии. С ним издание пообщалось на погранпереходе Ваалимаа.

Перегрузка груза с российской фуры на грузовик Моцевица происходит по ту сторону восточной границы, в российской таможенной зоне.

8 апреля ЕС запретил движение российских и беларуских грузовиков в Евросоюзе. Россия не ответила взаимностью, поэтому европейские грузовики по-прежнему могут работать в РФ.

Иногда на российской стороне границы просто меняют водителя прицепа, и автопоезд приходит в Финляндию. Это тоже разрешено. "Если у финского тягача есть российский прицеп, это интерпретируется как финская комбинация, и перевозить ее через границу вполне законно", — сказал главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Фагерстрем.

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Вадим Ребрина
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санкции ЕС Финляндия
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