Флот США пополнят военные корабли-беспилотники - фото

Фото: navy.mil

В военно-морских силах США планируют сделать акцент на внедрении большого количества самоуправляемых кораблей. Об этом пишет Defense News.

"Поначалу эти корабли могут быть лишь частично автономными, но в перспективе мы стремимся к полному отказу от человеческого управления", говорит контр-адмирал Рональд Боксал.

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По его словам, пока что такие "беспилотные" корабли станут находкой для береговой охраны, но в будущем они могут применяться как "навигаторы" и основное ударное оружие во флоте.

В американском флоте очень рады новинке, потому что она "качественно изменит восприятие морских сил США".

"Вместо того, чтобы спрашивать себя, какой нужен экипаж для корабля, мы будем спрашивать себя, как сделать корабль меньше без изменения его ударных качеств", - говорит Боксал.

Отмечается, что сейчас разработчики вкладывают силы в обеспечение максимальной автономности "беспилотных" кораблей и их взаимодействие с грузами разного веса.

"Но мы не думаем, что с этим могут возникнуть какие-либо трудности", - добавляет контр-адмирал.

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