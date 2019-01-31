В Израиле показали сенсорный прицел с GPS и 3D-гироскопом: видео

На выставке SHOT Show 2019 израильская компания Sensight US Inc. представила следующее поколение цифрового прицела с тачскрином и возможностью 20-кратного зума. Об этом пишет Military.

По словам главного директора Sensight US Inc. Ханана Шаапа, это "очень сложный прибор, но если вы знаете, как работает смартфон, вы сможете им пользоваться. Это не так сложно".

Реклама

Основной чертой нового прицела стала двойная камера, которая снимает в 1080p при 60 кадрах в секунду и может стримить на устройства под управлением операционных систем iOS и Android.

Зум на прицеле увеличивается простым свайпом. Имеется возможность 3-, 5-, 8-, 12-, 16- и 20-кратного приближения и изменения цветка и типа сетки прицела.

Фото: military.com

Фото: military.com

Кроме того, израильский прицел оснащен баллистическим калькулятором, 3D-гироскопом и системой GPS.

В продажу новинка должна поступить в апреле или мае этого года. Предположительная стоимость - $1000.

Читайте также: Израиль испытал систему ПРО, сбивающую ракеты в космосе: видео