В Израиле показали сенсорный прицел с GPS и 3D-гироскопом: видео

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Новинка может также записывать видео в 60 к/с и в режиме реального времени выводить его на устройства под управлением iOS и Android

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На выставке SHOT Show 2019 израильская компания Sensight US Inc. представила следующее поколение цифрового прицела с тачскрином и возможностью 20-кратного зума. Об этом пишет Military.

По словам главного директора Sensight US Inc. Ханана Шаапа, это "очень сложный прибор, но если вы знаете, как работает смартфон, вы сможете им пользоваться. Это не так сложно".

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Основной чертой нового прицела стала двойная камера, которая снимает в 1080p при 60 кадрах в секунду и может стримить на устройства под управлением операционных систем iOS и Android. 

Зум на прицеле увеличивается простым свайпом. Имеется возможность 3-, 5-, 8-, 12-, 16- и 20-кратного приближения и изменения цветка и типа сетки прицела.

Фото: military.com

Фото: military.com

Кроме того, израильский прицел оснащен баллистическим калькулятором, 3D-гироскопом и системой GPS.

В продажу новинка должна поступить в апреле или мае этого года. Предположительная стоимость - $1000.

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Теги: прицел, впк, оружие, технологии
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