Фото спутника: КНДР может готовиться к запуску новой ракеты - СМИ

Ким Чен Ын (фото - EPA) Фото: EPA

Северная Корея, возможно, готовится к запуску ракеты в ближайшем будущем. Об этом сообщило американское радио NPR, основываясь на анализе спутниковых снимков от 22 февраля, сделанных компанией DigitalGlobe.

Отмечается, что на фотографиях запечатлен объект, где КНДР собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет-спутников - это местность, известная как Санумдонг.

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В районе Санумдонга зафиксированы легковые и грузовые автомобили, железнодорожные вагоны и два подъемных крана.

"Если совместить все это вместе, это действительно выглядит так, словно северные корейцы находятся в процессе строительства ракеты", - отметил сотрудник Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюис, который проанализировал спутниковые снимки.

Он добавил, что сейчас невозможно установить - Пхеньян собирается запустить военную межконтинентальную баллистическую ракету или ракету со спутником. Он также отметил, что неизвестно, когда этот запуск могут сделать.

6 марта сообщалось, что Северная Корея возобновляет площадки для запуска ракет, который начали демонтировать после первого саммита с президентом США. В частности, на стартовой площадке Тонгчанг провели ремонтные работы.