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06.03.2019, 07:47

Северная Корея возобновляет ракетную стартовую площадку

Северная Корея возобновляет ракетную стартовую площадку - Фото
Фото: EPA

Работы проводились на стартовой площадке Тонгчанг

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Северная Корея возобновляет площадки для запуска ракет, который начали демонтировать после первого саммита с президентом США. Об этом сообщает аналитический центр США, передает Reuters.

Работы проводились на стартовой площадке Тонгчанг, они включали в себя замену крыши и дверей на объекте.

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Спутниковые снимки показали, что сооружения на стартовой площадке были перестроены где-то между 16 февраля и 2 марта.

28 февраля 2019 года после двухдневного второго саммита США-КНДР Трамп и Ким так ни к чему и не пришли, досрочно завершив безрезультатный раунд переговоров.

1 марта внешнеполитическое ведомство КНДР сообщало, что на саммите в конце зимы американская делегация "упустила шанс" на заключение сделки по ядерному разоружению Корейского полуострова.

 

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Теги: северная корея, полигон, площадка
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