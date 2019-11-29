Франция требует от Эрдогана объяснить оскорбление в адрес Макрона

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА)

МИД Франции вызовет посла Турции после оскорбительных комментариев Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил представитель президента Франции, сообщает Reuters.

"В последних выходках президента Турции были не заявления, а оскорбления. Мы ожидаем, что президент Эрдоган прояснит ситуацию", - сказал чиновник.

Сегодня Эрдоган прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" у НАТО, заявив, что ему следует сначала проверить свою голову.

"Президент Франции господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО, сначала проверьте вашу собственную смерть мозга", - сказал Эрдоган.