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Франция требует от Эрдогана объяснить оскорбление в адрес Макрона

Франция требует от Эрдогана объяснить оскорбление в адрес Макрона - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА)
29.11.2019, 18:06

Ранее президент Турции заявил, что французскому лидеру следует проверить свою голову

МИД Франции вызовет посла Турции после оскорбительных комментариев Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил представитель президента Франции, сообщает Reuters.

"В последних выходках президента Турции были не заявления, а оскорбления. Мы ожидаем, что президент Эрдоган прояснит ситуацию", - сказал чиновник.

Сегодня Эрдоган прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" у НАТО, заявив, что ему следует сначала проверить свою голову.

"Президент Франции господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО, сначала проверьте вашу собственную смерть мозга", - сказал Эрдоган.

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нато Турция эмманюэль макрон реджеп эрдоган
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