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Франция и Германия предложили фонд восстановления экономики ЕС на €500 млрд

Франция и Германия предложили фонд восстановления экономики ЕС на €500 млрд - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
18.05.2020, 21:24

Фонд будет предоставлять гранты государствам-членам ЕС и регионам, наиболее пострадавшим от коронавируса

Франция и Германия выступили с совместной инициативой создания фонда восстановления на €500 миллиардов, который будет предоставлять гранты государствам-членам ЕС и регионам, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса. Об этом сегодня на онлайн-пресс-конференции заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

Они заявили, что также предлагают Европейской комиссии заимствовать деньги на финансовых рынках от имени Евросоюза, в то же время соблюдая договоры ЕС.

Меркель сказала, что €500 млрд должны быть возвращены в течение длительного периода времени, при этом Берлин возьмет на себя 27% средств.



Вадим Ребрина
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Ангела Меркель евросоюз эмманюэль макрон коронавирус
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