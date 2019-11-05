Франция и Китай подпишут соглашение по климату: назвали дату

Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

На фоне заявлений Вашингтона о выходе из Парижского соглашения по климату Пекин и Париж планируют подписать новый документ завтра, 6 ноября. Об этом сообщает Голос Америки.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Китая Си Цзиньпин подпишут соглашение, включающее формулировку о "необратимости" Парижского соглашения о климате", - отметил во вторник представитель администрации президента Франции.

Чиновник, выступая на условиях анонимности, заявил, что соглашение будет подписано в среду, 6 ноября.

Лидеры двух стран проведут официальную встречу в Пекине. Макрон находится в Шанхае, где принимает участие в крупной выставке, где Си Цзиньпин выступит с основным докладом.

В июне 2018 года международная группа из 84 ученых выяснила, что скорость таяния пластов льда в Антарктиде ускорилась в три раза за последние пять лет.

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