Французское радио "похоронило" королеву Елизавету ІІ, Брижит Бардо и футболиста Пеле

Сотрудники радиостанции разместили некрологи еще живых людей, а спустя несколько часов извинились за это

Вчера, 16 ноября, французская радиостанция RFI опубликовала в Twitter некрологи известных еще живых персон – в их число попали британская королева Елизавета II, футболист Пеле, актрисы Брижит Бардо и Софи Лорен. Через несколько часов публикацию удалили, а радиостанция принесла извинения за "техническую ошибку".

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"Соединенное королевство сегодня утром осиротело. Букингемский дворец официально объявил сегодня о смерти королевы Елизаветы ІІ. Королеве, умершей от..., 21 апреля 2020 года исполнилось 94 года", – написала радиостанция о британской монархине.

К "умершим" также причислили модельера Пьера Кардена, актеров Алена Делона, Клинта Иствуда и Жана-Поля Бельмондо, экс-президента США Джимми Картера и художницу Йоко Оно. Всего было размещено около 100 некрологов живых людей.

Вскоре после публикации пост удалили. "Мы приносим свои извинения всем, кого это касается и тем, кто следит за нами и доверяет нам. Мы делаем все возможное, чтобы исправить эту ошибку", – сообщила радиостанция в Twitter.

В сентябре 2020 года Facebook запретил французу вести трансляцию собственной смерти.

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Дарья Мостовая

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